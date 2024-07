Líder isolado, Santos busca manter posição contra Coritiba

Na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos espera manter a posição e volta à Vila Belmiro amanhã para encarar o Coritiba (20h) em confronto entre recém-rebaixados.

O empate por 1 a 1 contra o Vila Nova, segundo colocado, na última rodada, foi suficiente para manter o Peixe na primeira colocação, com 29 pontos. O Coxa se encontra numa posição intermediária na classificação, com 20 pontos.

Durante a preparação para o compromisso, a torcida santista recebeu uma novidade: o meio-campista Giuliano se recuperou de lesão e retornou aos treinamentos com bola juntamente com o elenco. Joaquim, desfalque na última partida, se recupera de lesão e ainda é dúvida para a partida.

No último encontro entre os times, na campanha que acabou com ambos rebaixados, no ano passado, quem levou a melhor foi o Alvinegro, que venceu por 2 a 1.