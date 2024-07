Grande ABC tem 25 representantes na Olimpíada de Paris

Os olhos do mundo vão se voltar nesta semana para as disputas na Olimpíada de Paris, um dos maiores eventos esportivos do planeta. A partir de sexta-feira (26), aproximadamente 10,5 mil atletas, de mais de 200 países, participarão dos Jogos em busca do posto mais alto do pódio em 45 modalidades.

O Brasil chega para o evento com 276 competidores, o que representa a terceira maior delegação do País em Jogos Olímpicos, atrás de Tóquio-2020 e Rio-2016. Do total de brasileiros, 25 nasceram ou realizam seus treinamentos no Grande ABC, equivalente a quase 10%. Em comparação a Tóquio-2020, é apenas um competidor da região a mais, e 2% a mais em relação à delegação completa.

São Caetano será a cidade mais representada da região, com 12 atletas presentes. No atletismo serão Izabela Silva, Jucilene Lima, Fernando Ferreira e Juliana Santos. Já no Taekwondo, o município fica com Caroline Santos, conhecida como Juma. Maria Clara Pacheco. Hugo Calderano, as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, Vitor Ishiy e a suplente Laura Watanabe representam o município da região no tênis de mesa, enquanto Yuri Guimarães é reserva do time de ginástica artística.

Logo atrás vem Santo André, com Erik Cardoso, Felipe Bardi, Lucas Vilar, Paulo André e Lucas Carvalho no atletismo e Luiz Oliveira, chamado de Bolinha, no boxe. A dupla Giovanni Vianna e Raicca Ventura competem pelas modalidades de skate, e Macris Carneiro é a representante do Grande ABC na seleção de vôlei.

São Bernardo tem dois representantes: Elio Corazza (Basquete) e Marina Fioravanti (Rúgbi).

Por fim, outro atleta do Grande ABC no time brasileiro de basquete é George de Paula, de Diadema.

Além dos competidores, a região tem profissionais nas comissões, como o treinador da Seleção Brasileira de tênis de mesa, Francisco Arado, o Paco, de São Caetano.

Nenhum dos atletas da região já foi medalhista em edições passadas dos Jogos Olímpicos, mas o Grande ABC tem histórico de conquistas na competição. O maior exemplo é o ginasta Arthur Zanetti, ouro em Londres-2012 e prata em Rio-2016 nas argolas.

Na atual edição, a região também tem candidatos a medalhas, como Felipe Bardi, recordista brasileiro nos 100m rasos; Juma, bicampeã mundial de taekwondo até 62 kg; Raicca Ventura, medalha de prata no Pan-Americano de 2023 no skate par e Giovanni Vianna, campeão do campeonato mundial de skate street, também no ano passado.