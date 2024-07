Jennifer Garner entra na trend de mostrar a casa para o gato de estimação e encanta a web

Momento fofura! Jennifer Garner decidiu participar da trend viral de mostrar lugares da casa para o animalzinho de estimação. A atriz compartilhou o vídeo de Moose e arrancou elogios dos seguidores.

Na tendência do momento, os tutores dos pets pegam o animalzinho no colo para mostrar lugares que eles geralmente não conseguem ver. Entre os pontos do tour feito por Garner, estavam o interior da geladeira, o micro-ondas e o aquário da casa.

Durante as descobertas, o pequeno Moose não pareceu muito empolgado como colocaram os seguidores nos comentários da publicação. A atriz de De Repente 30 encantou os fãs, que falaram sobre a fofura do gatinho.