Ribeirão Pires anuncia 15ª edição do Festival do Chocolate para agosto

Considerado um dos maiores eventos da região, o 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires promete três finais de semana com o melhor da gastronomia de inverno – com um cardápio de doces e salgados –, além de programação cultural com atrações nacionais, locais e infantis. A festa acontecerá entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro).

Nesta edição, o evento combina tradição com a proposta de sustentabilidade, alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas). O festival acontecerá às sextas-feiras, a partir das 18h, aos sábados, a partir das 14h, e aos domingos, a partir das 12h. Para entrar no evento, haverá doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet por visitante. Os donativos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.

O 15º Festival do Chocolate contará com 30 chalés gastronômicos e 30 chalés de economia criativa, em ambiente seguro e familiar. Serão dois palcos. O principal, Flor de Cacau, será dedicado às atrações nacionais, sempre às 21h.

A programação será aberta pelo grupo Tradição (2), seguida de Sérgio Reis (3) e Hungria (4). No segundo fim de semana, Blitz é atração da festa (9), além de Camisa de Vênus (10) e Felipe e Rodrigo (11). No último fim de semana, haverá shows do grupo Jeito Moleque (16), Bruna Viola (17) e Maria Gadú (18).

Os domingos terão atividades para as crianças, incluindo espetáculos, às 15h, de Patati Patatá (4), o Diário de Mika (11) e Mundo de Kaboo (18).