São Caetano e EC São Bernardo ficam no empate

Na abertura do segundo turno do Grupo 5 da Copa Paulista, São Caetano e EC São Bernardo não passaram de um empate por 1 a 1, na tarde de hoje, jogando no Estádio Anacleto Campanella.

Vice-líder, agora com 11 pontos, o Azulão perdeu a chance de ultrapassar a Portuguesa na ponta da tabela da chave – o rival soma 12 pontos. O Cachorrão, que ainda não venceu na competição, é o vice-lanterna, com apenas três pontos conquistados.

O São Caetano saiu na frente aos 30min do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Douglas Nathan. Apenas oito minutos depois, o EC São Bernardo chegou ao empate com Alyson, de pênalti.

No próximo sábado (27), o Cachorrão recebe o Suzano, às 10h. O São Caetano joga no domingo (28), contra o Juventus, às 10h, fora de casa.