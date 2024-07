Santo André decepciona e é eliminado da Série D

Dependendo apenas de si para conquistar a classificação para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André decepcionou ao perder hoje em casa para o Maringá por 1 a 0, no Estádio Bruno Daniel, resultado que eliminou o time da competição ainda na fase de grupos.

O Ramalhão encerrou sua participação com 20 pontos, na quinta colocação do Grupo A-7 – os quatro primeiros se classificavam. O Maringá, que entrou em campo já classificado e com a liderança da chave assegurada, fechou com 32 pontos.

Mesmo em caso de derrota o time do técnico Leston Júnior ainda poderia avançar, mas teria que torcer por um tropeço do Água Santa – o que não aconteceu, já que o time de Diadema venceu o Patrocinense por 1 a 0.

Cumprindo tabela, o Maringá foi bastante cauteloso no início da partida, mas o Santo André não conseguiu exercer pressão sobre o adversário e criou poucas chances, a maior parte em bolas aéreas. No segundo tempo, os dois times pareciam optar por posturas defensivas, mas aos 14min Leo Ceará conseguiu uma arrancada no meio-campo e tocou na esquerda para Robertinho, que chutou na saída do goleiro Wellington para fazer o único gol do jogo. Após sair atrás no placar, o Ramalhão acordou e buscou mais o jogo, porém não teve grandes oportunidades.

Além da eliminação, o Santo André perde financeiramente, já que, a cada fase avançada, os clubes ganham R$ 150 mil em premiação.