Após assalto em casa, irmão de Rodrigo Faro conta caso e afirma: Estou bem

Foi um baita susto! Na última sexta-feira, dia 19, Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, teve seu apartamento assaltado por criminosos que levaram inúmeros bens materiais e fizeram ele e uma funcionária de reféns. Agora, o empresário decidiu contar com detalhes como aconteceu o caso.

Neste sábado, dia 20, nas redes sociais, Danilo afirmou que está bem e seguro, apesar do momento de perigo que enfrentou. Na foto publicada estava escrito:

Estou bem! Esse post é para agradecer as inúmeras mensagens de carinho e preocupação que recebi ontem. O pior já passou! O susto foi grande, mas a gratidão a Deus e Nossa Senhora mais uma vez pela minha vida e de minha colaboradora Maria é enorme! Vida que segue! Obrigado, obrigado e obrigado!

Na legenda, Danilo então narrou como os criminosos conseguiram acesso ao seu apartamento. Apesar da segurança na portaria, os assaltantes conseguiram acesso às escadas que davam para o apartamento do empresário. Faro ainda contou que nenhum outro imóvel foi invadido e, desta maneira, os homens já teriam um plano para assaltá-lo.

Esperaram nas escadas até o momento em que a Maria abrisse a porta para fazer alguma coisa e foi nesse momento que ela foi rendida com uma pistola na cabeça e obrigada a levar os indivíduos até o meu quarto, onde estava me preparando para sair para mais uma viagem, contou.

Na sequência, Danilo disse que os criminosos buscavam joias e outros bens de alto valor e, apesar das armas de fogo que portavam, eles não usaram de violência física em nenhum momento. Mesmo com toda a tensão e insegurança, o empresário disse que conseguiu manter a calma e avisar que outro funcionário estava chegando ao local, para evitar qualquer novo conflito.

Estava preocupado, pois o Stephan estava chegando em casa e se ele subisse e começasse a tocar a campainha do apartamento, esse episódio poderia ter outro final. Os bandidos poderiam se assustar com a campainha e disparar a pistola, poderiam ter aberto a porta e feito ele refém, enfim, poderia ter sido bem complicado. Eu consegui avisar os bandidos que havia uma pessoa a caminho e que isso poderia atrapalhar os planos deles e isso fez com que eles fossem embora mais rápido. Nos amarraram pelos pulsos e pés e nos trancaram dentro do quarto.

O irmão de Rodrigo Faro disse que, então, poucos minutos depois os assaltantes deixaram o imóvel e sua funcionária Maria conseguiu soltar uma de suas mãos e foi a responsável por livrá-los das amarras.

Eu notei que eles não haviam levado meu computador e com isso consegui conectar e pedir ajuda pelo WhatsApp. O Stephan chamou a polícia e rapidamente eles estavam dentro do apartamento e haviam cercado todo o condomínio.

O empresário finalizou agradecendo a polícia pelo trabalho rápido e informou que a investigação para identificar os criminosos seguirá.