Palavra do Leitor - 20 de julho de 2024

Alex Manente

O pré-candidato deputado federal mais bem avaliado no parlamento e filho de São Bernardo é sem dúvidas o maior pesadelos dos seus concorrentes. Sabendo que este parlamentar é o mais bem preparado para ser eleito e elevar esta cidade ao destaque em todas as áreas administrativas e sociais as quais os são-bernardenses têm direito, alguns para se sobressaírem necessitam da presença das maiores autoridades do governo federal. Tudo isso ocorre pela incapacidade pessoal do pré-candidato, demonstrando com isso o não merecimento da confiança da população, entendo eu como leitor do DGABC sobre as convenções e as presenças políticas. Tenho ciência da posição política dos mesmos que estarão engajados na campanha do deputado Alex Manente, que tem sem dúvida o apoio maciço dos seus eleitores que, sem dúvida, irá arrumar com gestão administrativa competente a melhor situação da Prefeitura em todos os sentidos econômicos, responsáveis pelo bom atendimento social na saúde, educação, segurança e cultural.

Euclides Marchi

Santo André

Escola cívico-militar

Abaixo o Projeto de escola cínico-militar. Em primeiro lugar a indicação unilateral dos diretores, sem nenhum debate com a comunidade escolar já mostra o caráter deste programa, autoritário! O real propósito é doutrinar os alunos por meio de policiais da reserva que sequer são formados. Querem uma escola que doutrina em prejuízo de uma educação que ajude os alunos à pensarem. Lugar de policia não é na escola. Alunos não são marginais. A segurança pública no Estado de São Paulo está falida. Em Santo André, 35 escolas disseram não ao Programa de Escola Cínica Militar. Nas únicas três que integram a lista não teve discussão alguma, o processo é arbitrário. É preciso repudiar veemente este programa de ‘escola cínica militar’ que não tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino público. Repito, é autoritário vindo de um governo, o Tarcísio, que sequer respeita Lei Federal e segue dando calote nos professores sem atualizar o salário em acordo com o Piso Nacional do Magistério. E agora vem com policial da reserva ensinar cidadania, muito contraditório.

Marcos Matins Cardoso

Instagram

Pé de meia

Programa Pé de Meia do governo federal talvez evite a evasão escolar. Nitidamente os tempos mudaram. No meu tempo, estudar era obrigação. Hoje isto acontece com incentivo financeiro. Agora o Brasil está envelhecendo a olhos vistos precisamos criar um décimo quarto salário para os aposentados, ou um programa ‘Pé de Véio’?

João Camargo

Capital

PT/Psol

A Chapa Esquerda Andreense, do Partido dos Trabalhadores e do Psol, derrubou a falácia do MBL e dos bolsonaristas que vem de décadas, sobre o assassinato do Saudoso Celso Daniel. Muitos levantavam o discurso tentando fazer o povo acreditar que o PT estava por detrás da morte do saudoso Prefeito Celso Daniel, e hoje o seu irmão Bruno Daniel pré-candidato a vice-prefeito na chapa da candidata ao Paço Bete Siraque, derrubando todas as teorias de fake news da extrema direita e dos moleques do MBL que pensam que sabem tudo, mas só sabem desinformar os cidadãos.

Eduardo Furtado

Mauá