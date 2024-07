Copa Paulista opõe rivais com campanhas opostas

O segundo turno no Grupo 5 da Copa Paulista tem início hoje, e já coloca frente a frente dois rivais do Grande ABC, que vivem realidades opostas na competição. Vice-líder, o São Caetano recebe o EC São Bernardo, lanterna, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.

O primeiro encontro das equipes, pela primeira rodada, acabou com a vitória de virada do Azulão por 2 a 1. Desde então, o time foi derrotado (1 a 0) apenas na última rodada, pela agora líder Portuguesa. Já o Cachorrão ainda não venceu no campeonato, e vai em busca da recuperação.

Apesar do revés do São Caetano na última rodada, o meia Lucas Nathan garante que o desempenho da equipe tem evoluído. “Tivemos uma das nossas melhores partidas na competição. A derrota não diminui nossa confiança, pois sabemos da boa campanha que temos e do nível apresentado até aqui”, afirma o atleta. Com dez pontos, um a menos que a Portuguesa, o Azulão pode retornar à liderança em caso de vitória. Desde que a Lusa não supere o Juventus (terceiro, com sete), no mesmo horário, no Canindé.

Já o EC São Bernardo, com apenas dois pontos, pode chegar à quarta colocação em caso de triunfo, e voltar a sonhar com possível classificação.

Os ingressos para assistir ao clássico estão no site tickethub.com.br por R$ 10.