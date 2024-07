Santo André desafia líder no Brunão para seguir vivo na Série D

A boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro deu ao Santo André a oportunidade de chegar à última rodada da primeira fase dependendo apenas de si para buscar a classificação. Porém, a missão do Ramalhão não será nada simples, já que enfrentará o Maringá, líder isolado do Grupo A7, com 29 pontos, às 16h deste sábado (20), no Estádio Bruno Daniel.

Na quarta posição da chave, com 20 pontos, o time andreense precisa vencer para garantir a vaga na segunda fase da competição sem depender de qualquer outro resultado na rodada.

“Jogar contra o líder é sempre uma tarefa difícil, mas temos de superar as adversidades, pois é um jogo definitivo para a nossa sequência na competição. Teremos que mostrar agressividade e, ao mesmo tempo, buscar neutralizar os pontos fortes do Maringá”, explicou o técnico Leston Junior, que teve apenas uma derrota nos últimos oito compromissos.

A defesa do Santo André precisará de atenção redobrada no duelo, já que o Maringá tem o melhor ataque do grupo, com 24 gols marcados, nove a mais que o Ramalhão.

As equipes se enfrentaram na estreia do torneio nacional, e o time paranaense levou a melhor por 2 a 1. Porém, o treinador do time andreense garante que os adversários encontrarão maiores dificuldades neste encontro. “Em um recorte das últimas oito rodadas, somos o time do grupo que mais pontuou. Tivemos uma evolução natural, já que o elenco foi montado rapidamente”, afirmou.

Existe também a esperança de que o Maringá entre em campo com uma escalação alternativa, pois já tem garantida a classificação para a segunda fase.

Para incentivar o apoio da torcida andreense na decisão, o Santo André disponibilizará os ingressos por metade do preço (R$ 15) para todos os torcedores que comprarem entradas na bilheteria do Estádio Bruno Daniel trajados com camisa do clube, de qualquer modelo ou ano de lançamento.