Primeiro Festival de Inverno de São Bernardo acontece neste final de semana

O histórico Estúdios e Pavilhões de São Bernardo (conhecido ainda popularmente como Pavilhão Vera Cruz) sedia o 1º Festival de Inverno promovido pelo município neste sábado e domingo (20 e 21), das 12h às 22h. A festa conta com entrada gratuita, entretanto, solicita também a doação de roupas de inverno e cobertores que serão destinadas a uma campanha solidária para aquecer os mais necessitados.





Para este final de semana, estão programadas apresentações de rock, além da presença de cervejarias artesanais, food trucks e pratos típicos da temporada.





Ainda segundo as divulgações do evento, será gratuito o estacionamento na área externa do galpão localizado na Av. Lucas Nogueira Garcez, 856, ao Centro da cidade.

SHOWS ESPERADOS





Sábado (20)

14h - Banda One In a Million (Guns N'Roses Tributo)

18h - Banda Maiden Rimes (Iron Maiden Tributo)

21h - Banda Frantic (Metallica Tributo)





Domingo (21)

14h - Bando de Raul (Raul Seixas Tributo)

17h - Woody e Os Selvagens (Titãs e Paralamas do Sucesso Tributo)

20h - Banda Confisco (Charlie Brown Tributo)