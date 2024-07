Nesta segunda-feira (22), a partir das 18h30, a Copafer realiza workshop gratuito sobre técnicas de pintura em alvenaria na loja de Mauá. O evento conta com a parceria da Tintas Coral e é voltado tanto para profissionais da área como consumidores curiosos a respeito.

A ideia, segundo os organizadores, é oferecer conhecimentos práticos sobre pintura, dicas de economia, produtos e técnicas, destacando como as cores podem transformar um ambiente. Além do conteúdo técnico, o evento também contará com comes e bebes, sorteios e brindes para descontrair o ambiente de aprendizagem.

“Só o uso estratégico das cores é muito mais supreendente do que se imagina: pode criar diversas sensações em um espaço, tais como ampliar, reduzir, estreitar, alargar, alongar e até rebaixar, sendo possível modificar visualmente qualquer ambiente de maneira eficaz e criativa”, acrescenta Rafael Sales, gerente de marketing da Copafer.

Para participar, basta se inscrever no link da Bio do Instagram @copafer e comparecer à loja da Copafer em Mauá no dia do evento.