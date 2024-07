Após diagnóstico, Kate Middleton teria mudado prioridades: Vivia sua vida pelo calendário, e agora ela está vivendo sua vida

Kate Middleton está vivendo uma nova fase em sua vida após o diagnóstico de câncer. Depois de se afastar dos deveres reais para cuidar de saúde, a Princesa de Gales parece ter descoberto a beleza dos dias mais tranquilos.

Robert Jobson, autor de uma biografia sobre Kate, contou à revista People, que as prioridades dela mudaram completamente nesse período:

- É bom não se sentir pressionada e simplesmente aproveitar o tempo e ter dias tranquilos, se necessário. Essa mudança de prioridades em relação à sua saúde foi crucial. Antes, ela vivia sua vida pelo calendário, e agora ela está vivendo sua vida, e o calendário vem depois.

E continua:

- Ela vai voltar, mas quando você tem uma experiência como essa, isso muda sua perspectiva e a ordem das coisas.

Neste momento, por exemplo, Kate está focada em passar as férias em família. Depois dos últimos eventos reais, como a final do torneio de Wimbledon e a Eurocopa, Middleton, William e os filhos estariam se preparando para passar uma temporada no campo.

Eles devem ficar na residência de Anmer Hall , perto das praias. Além disso, eles devem passar um tempo no Castelo de Balmoral, onde encontrarão Rei Charles III.

- Ela [Kate] não terá que estar no centro do palco. Estar com sua família e ser ela mesma lhe dará energia. Haverá muito tempo para se concentrar em sua recuperação, disse uma fonte próxima à família.