Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo tem lentidão nesta sexta-feira

Passageiros da Linha 4-Amarela, do metrô de São Paulo, enfrentam lentidão e fluxo maior de passageiros na manhã desta sexta-feira, 19. De acordo com relatos nas redes sociais, em alguns casos o tempo de locomoção está quase três vezes mais lento do que o habitual em alguns trechos.

Segundo a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, uma falha em um equipamento de via faz com que as composições entre as estações Vila Sônia, na zona oeste, e São Paulo-Morumbi, na zona sul, operem com intervalos maiores que o habitual.

"Neste trecho entre as duas estações, a linha está operando em via única. O passageiro que chega à estação São Paulo-Morumbi precisa descer do trem e trocar de plataforma", informou a concessionária.

"Técnicos da empresa trabalham ativamente para a correção o mais rápido possível. O site está apresentando um problema na atualização das informações, mas avisos sonoros estão orientando os passageiros em todas as estações da linha 4-Amarela. A operação entre São Paulo-Morumbi e Luz está normal", acrescentou a ViaQuatro.

Apesar de o problema maior estar concentrado entre as estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi, o reflexo, segundo usuários dos trens, é visto ao longo da linha.

"Quem tiver um caminho alternativo, que fuja da linha 4 amarela, é a melhor opção possível. Falha elétrica, velocidade reduzida, maior tempo de parada", escreveu uma passageira no X. "Um trajeto que faço em, no máximo, 15 minutos entre a Paulista e São Paulo Morumbi, já dura 40 minutos e sigo contando."

"Linha amarela parada, horário de pico e cinco catracas só liberadas, fora o tempo de espera de uma estação para outra", publicou outra.

Um passageiro publicou uma foto da plataforma de embarque na estação Vila Sônia mostrando grandes filas para o embarque.

Em outro ponto da capital paulista, um usuário do metrô relatou não ter enfrentado qualquer atraso. "Acabei de fazer o trecho da linha amarela Paulista sentido Vila Sonia, desci no Butantã e transcorreu normalmente, apesar de estarem anunciando maiores intervalos", escreveu, também no X.