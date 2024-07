Giovanna Ewbank se derrete ao mostrar desenhos de Bless: Um artista

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank vivem usando as redes sociais para compartilhar diversos momentos junto dos três filhos: Titi, Bless e Zyan. O casal não economiza nas fotos e vídeos, e fazem questão de mostrar o dia a dia super fofo do trio.

Na última quinta-feira, dia 18, por exemplo, Gio se derreteu ao mostrar os desenhos feitos por Bless. Segundo a apresentadora, o filho do meio é muito dedicado:

- Toda manhã é isso aqui. O Bless senta de pijama mesmo, toma um cafezinho com leite e faz as artes dele, e o Zyan do lado do irmão para fazer artes maravilhosas. Olha isso, gente! Não é normal, não... e o Zyan se inspira no Bless. Quem é o meu artista?

Um amor, não é?