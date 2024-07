Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil são denifidos

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu em sorteio, na tarde desta quinta os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. A principal batalha desta fase eliminatória será Palmeiras x Flamengo, que fazem o primeiro duelo no Maracanã e decidem o mata-mata no Allianz Parque.

Já o Corinthians encara o Grêmio na Neo Química Arena no encontro de ida, e decide a eliminatória fora de casa. O único time paulista a enfrentar uma equipe da segunda divisão é o São Paulo, atual campeão do torneio, que pega o Goiás e também decide seu mata-mata na casa do adversário.

As datas das oitavas de final ainda não estão definidas, mas os primeiros encontros ocorrem na última semana deste mês, enquanto os jogos decisivos serão na semana do dia 7 de agosto.