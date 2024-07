Gente como a gente! Duda Beat aparece no café da manhã do Mais Você cheia de potes: - Vou levar para casa

Que diva! Duda Beat protagonizou um momento gente como a gente e chegou cheia de potes para levar o café da manhã da Ana Maria Braga para casa. A cantora participou do programa Mais Você, da TV Globo, nesta quinta-feira, dia 18, e rendeu esse e outros frames divertidos.

Logo quando foi chamada por Ana, Duda apareceu e anunciou:

- Cheguei com meus potes! Eu vou levar para casa, porque daqui eu vou direto para Recife, aí vou levar para o painho e a mainha. Se eu sei que a comida é boa [eu levo] para comer no outro dia, porque no outro dia fica melhor ainda!

Ana Maria deu muita risada e disse:

- Ela vai ficar carregando esse pote até a hora de ir embora!

Os momentos engraçados não pararam por aí... Luísa Sonza deixou um recado para amiga pedindo desculpas pela última vez que elas participaram do programa. Lembrando do que aconteceu, Luísa tinha acabado de ser traída por Chico Moedas e leu uma carta emocionante ao vivo expondo a situação, o que fez com que Duda não comesse.

A cantora, então, se desculpou e brincou:

- Sou muito grata a amiga que eu tenho, a Duda, que está comigo literalmente em todos os momentos da minha vida, principalmente nos mais difíceis. Quero dizer que estou muito feliz que você está aí e finalmente vai comer uma cuca, vai comer um negocinho, uma comida que você queria comer e eu te atrapalhei... Queria estar aí comendo umas coisas também, porque eu também não comi naquele dia.

Luísa também mandou um beijo para apresentadora e deixou uma mensagem de carinho:

- Ana Maria, um beijo para você, você sabe que você é minha ídola e é maravilhosa, e sempre me acolhe... e enfim, é uma amiga que eu tenho a honra de ter.