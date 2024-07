Charge - 18 de julho de 2024

José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, autorizou sua equipe de governo a gastar R$ 5,38 milhões em locação, pelo período de dez anos, de imóvel situado na Rua da Graciosa, no Centro. O salão comercial, que possui loja e sobreloja, vai abrigar, a partir de 2025, agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com o qual o município estabeleceu convênio. O imóvel possui 1.030 metros quadrados, conforme consta em placa fixada na fachada, mas a administração informou ao Diário que a agência da Previdência Social ocupará área “com mais de 600 metros quadrados.”

Os Atos Oficias de terça-feira trazem a assinatura do contrato de locação, mas não há informações detalhadas sobre a vigência, nem sobre o imóvel. No Portal da Transparência da Prefeitura, o documento com as cláusulas também não está disponível para leitura.