‘Ensaio Para um Adeus Inesperado’ traz Natália Lage ao Grande ABC

Com 36 anos de carreira e um currículo repleto de sucessos como Tapas e Beijos, A Grande Família e Um Lugar ao Sol, Natália Lage, 45, estará no Grande ABC entre os dias 24 e 27 deste mês, para protagonizar a peça inédita Ensaio Para um Adeus Inesperado, a primeira obra dirigida por Ana Beatriz Nogueira. Ela estará em cartaz em Mauá e em Diadema.

No espetáculo, o público conhece uma mãe, personagem de Natália Lage, que busca forças para reorganizar a vida após o choque com a morte precoce do filho, interpretado pelo ator Caio Manhente. O enredo traz dois monólogos que se alternam em cena. Mãe e filho relembram, cada um a seu modo, o evento traumático ocorrido há sete anos e que mudou para sempre o destino da família.

Em entrevista ao Diário, Natália relata o processo e os desafios ao trabalhar com um personagem com tamanha carga emocional. “Foi delicado, é um tema espinhoso. Em um primeiro momento fiquei um pouco resistente, pois nunca tive nenhuma experiência com filho. Eu não tenho filho. Então me questionei de onde iria tirar a emoção para fazer essa personagem. Mas o nosso trabalho é sobre isso, imaginamos, pensamos e nos inspiramos nas pessoas e vendo a vida como ela é, isso contribui”, afirma.

A peça tem programação definida para a sua estreia, e vai passar por quatro cidades da Grande São Paulo durante este mês. Osasco foi a primeira parada, nos dias 5 e 7. Campinas será o destino nos dias 21 e 22. O Teatro Municipal Anselmo Haraldt Walendy, situado na Rua Gabriel Marques, 353, em Mauá, recebe o espetáculo nos dias 24, às 20h, e 25, às 19h e 21h. O encerramento desta etapa será em Diadema, no Teatro Clara Nunes, localizado na Rua Graciosa, 300, nos dias 26, às 20h, e 27, às 17h e 21h.

Sobre a passagem da peça pela região, Lage se diz entusiasmada e com boas expectativas. “É tão legal a gente poder sair do eixo de São Paulo e ir para outras cidades, levar esse espetáculo a outros públicos, viver a reação das pessoas. A expectativa é que o público possa se identificar e gostar. Apesar de ser um tema difícil, triste, não é uma peça para ficar chorando. Ela tem uma leveza” conclui.

Com classificação indicativa de 16 anos, a obra Ensaio Para um Adeus Inesperado tem ingressos a partir de R$ 20, que podem ser adquiridos pelo site bilheteriaexpress.com.br.