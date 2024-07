Diadema possui centro de referência para reabilitação de deficiência visual

O Grande ABC é uma das regiões contempladas com o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, gerenciado pela Fundação ABC. Na unidade de Diadema, há programa específico de reabilitação visual para pessoas da região com baixa visão ou cegueira. As ações incluem o ensino do sistema braille de leitura e o uso de tecnologias de ponta que visam facilitar a rotina dos pacientes. Inaugurado em 2021, o espaço fica no Quarteirão da Saúde da cidade e contempla, ao todo, 338 pacientes, sendo 16 especificamente para a questão visual.

O serviço conta com ambiente adaptado para os treinamentos necessários durante o processo de reabilitação, como óculos especializados, lupas de alta precisão, lentes, telescópios para uso pessoal e bengalas de mobilidade. Cada um desses dispositivos é escolhido com base nas necessidades específicas do paciente.

A assistente de departamento pessoal Jucelia Vitória da Rocha, 49 anos, iniciou o processo de reabilitação na unidade há dois meses. Ela tem um glaucoma causado por diabetes descompensada e está com perda da visão no olho esquerdo e perda proporcional no olho direito.

Apesar de o tratamento ser recente, Jucelia diz sentir mais ânimo e forças para seguir em busca de melhora. Semanalmente, ela vai até a unidade para realizar a reabilitação visual e testa algumas lentes oculares que a auxiliam em atividades básicas do dia a dia, desde leituras até o trajeto de casa para o trabalho, além de participar do treinamento para mobilidade que ensina o paciente a se deslocar com segurança.

O processo de reabilitação visual inicia-se com o acolhimento do paciente pelo oftalmologista, assistente social e psicólogo para avaliação. Após as consultas, o médico qualifica o tipo de perda visual como baixa visão ou cegueira, prescrevendo as orientações necessárias para cada caso.

Para iniciar o tratamento, Jucelia passou por avaliações em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) próxima a Santo André, região onde ela mora, e após as análises, o médico solicitou o encaminhamento para reabilitação. Depois da indicação médica, os pacientes passam por um treinamento especializado, conduzido por um ortoptista ou um terapeuta de orientação em mobilidade. “O treinamento é crucial para garantir o uso correto dos recursos, maximizando os benefícios das tecnologias no seu dia a dia”, destaca a diretora geral do Lucy Diadema, Marina Daminato.

Jucelia enxerga o programa como um divisor de águas em sua vida, que proporcionou mais autoconfiança.

“Quando chego ao Lucy, fico feliz em ver tantas pessoas sendo assistidas e que estão tendo a oportunidade de um recomeço. Isso traz vida e a esperança de que ainda existe futuro, independentemente da situação em que estejamos”.

O telefone para contato é (11) 4240-5000. O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro está localizado na Avenida Antônio Piranga, número 700, Centro de Diadema.