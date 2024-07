BIS: Comitê recomenda padronização para divulgações de bancos sobre criptoativos

O Comitê de Basileia do Banco de Compensações Internacionais (BIS) divulgou nesta quarta-feira, 17, uma série de normas e recomendações para a exposição de bancos a criptoativos, que substituirão os direcionamentos em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026. Segundo o BIS, é preciso criar uma padronização das normas a criptoativos para proteger

As normas recomendam que os bancos divulguem informações sobre suas atividades relacionadas a criptoativos, além de serem mais transparentes sobre os requisitos de capital e liquidez para as suas exposições a estes ativos. O BIS destaca que a utilização de requisitos padronizados de divulgação aumentará a disciplina do mercado e dos bancos sobre a exposição a criptoativos.