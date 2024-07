Elenco de Toda Família Tem revela que a relação deles é de uma família de verdade

A série Toda Família Tem, que estreou na Prime Video no dia 12 de julho, está fazendo o maior sucesso. Em entrevista, o elenco revelou que a relação que eles tinham nos bastidores da gravação do seriado vai muito além das telinhas. Eles ficaram tão próximos, que já se consideram uma família de verdade!

O seriado conta a história da Família Silva, que sai de São Paulo e se muda para ao Rio de Janeiro e enfrenta várias adversidades após essa mudança de rotina. O elenco de peso e conta com Pedro Otonni, Duda Pimenta, Gabriela Dias, Solange Couto, Érico Brás, Tia Má- a atriz Maíra Azevedo e também com Zezé Motta, que faz uma participação especial.

O ator Pedro Otonni, um dos criadores da obra e também personagem principal da série, o Pê, revelou que apesar de a Tia Má e Érico Brás interpretarem um casal, eles na verdade têm uma relação de irmãos, algo que mais tarde foi confirmado pelos atores:

- O mais maneiro para mim é o fato de que a Tia Má e o Érico fazem um casal super apaixonado na tela, só que eles no off são o Pê e a Paty, que são dois irmãos briguentos que estão sempre implicando, claro com muito carinho e muita diversão, só que para quem pode assistir isso é hilário.

Tia Má contou que o que assistimos ao decorrer dos sete episódios da série é o que eles sentiam na vida real, que todos faziam parte da mesma família:

- Essa sensação que você tem que parece com a família é exatamente isso porque a gente nesse tempo que a gente gravou a gente era uma família. A gente não tinha dúvida sobre isso. Solange era a minha mãe porque eu estava longe da minha mãe. Teve um dia que tive uma crise de choro de saudade de casa e foi só um anjo que de fato me colocou no peito literalmente para me acolher sabe? Então assim, tinha essa relação com o Brás que eu tinha implicância mesmo de mulher sendo meu marido, mas a daquela implicância de irmão, de marido era com ele que eu tinha e parecia que se não tivesse essa implicância, de brincadeira da brincadeira. Não sei porque parece que a gente não conseguia trabalhar, assim foi uma conexão tão real que isso foi para a cena e foi para cena e foi para tela.

Érico Brás reafirma que eles conseguiram passar essa sensação gostosa e familiar, algo que o público possa se identificar:

- Essa vivência que Maíra fala, experiência que Solange fala, junto com o que os outros colegas falam trouxe para a gente a certeza de que a gente estava fazendo uma série gostosa e divertida com certeza o mundo que vai assistir vai gostar.

Os sete capítulos de Toda Família Tem já estão disponíveis no Prime Video.