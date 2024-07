Leidy Elin celebra crescimento profissional e reconhecimento: - Muito gratificante para mim

Leidy Elin é uma das ex-participantes do BBB24 que viu sua carreira decolar após a saída da casa mais vigiada do Brasil. A trancista não poderia estar mais feliz em ser capa de revistas e ver seu trabalho ganhar reconhecimento. Ela chegou a lançar um curso de tranças e já tem planos para o futuro.

Em bate-papo, Leidy revela que recebeu muito acolhimento de pessoas que a encontravam na rua e a reconheciam por conta do reality.

- No começo foi tudo muito novo, até começar a entender o que era esse mundo de mídia, televisão e internet, denotou um pouco, a reação das pessoas na rua foi incrível de tamanho acolhimento.

As amizades que criou dentro do programa se tornaram ainda mais fortes fora dele, prova disso é que a trancista frequentemente compartilha seus encontros com os ex-colegas de confinamento nas redes sociais.

- A amizade aqui fora tem sido bem legal, me tornei, mas próxima de pessoas que já era da minha convivência ali dentro do reality.

Refletindo sobre seu crescimento profissional, ela descreve o orgulho de ver todos os passos que deu em seu trabalho e como ele passou a ser mais valorizado.

- Eu sempre falei antes, durante e pós-programa que todos os ex-BBBs tem uma profissão, e a minha profissão não era muito valorizada. Ver o reconhecimento e crescimento no mundo das tranças é muito gratificante para mim.

Leidy brinca que se sentiu como a supermodelo Naomi Campbell ao entrar em estúdios de fotografia para realizar photoshoots e se tornar capa de revistas. Nos cliques, ela surge ainda mais bela com maquiagem e roupas impecáveis.

- A experiência de fotografar essas capas foi sensacional, me senti a própria Naomi. Nunca na minha vida eu iria me imaginar em uma capa, é muito gratificante o retorno positivo do público, que me enaltece com cada capa.

Em relação ao futuro, ela conta que quer mergulhar na área de comunicação e se aprimorar nela.

- Eu pretendo investir na área da comunicação também, eu sou aberta à oportunidades e quando veio a oportunidade de entrevistar pessoas no festival Salve o Sul pela Kwai. Eu fiquei muito feliz, eu quero me aprimorar nisso.

Mas será que ela teria coragem de entrar em um reality novamente no futuro? A ex-BBB revela que sim:

- No futuro eu teria sim!