Dia do Comerciante: confira as vagas de emprego no setor

O Dia do Comerciante, celebrado nesta terça-feira (16), é uma oportunidade para reforçar o papel crucial do comércio na economia. Neste segmento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca vagas de emprego do setor e linhas de microcrédito produtivo para quem busca aperfeiçoar o próprio negócio.

O estado de São Paulo concentra 25% dos estabelecimentos comerciais brasileiros, cerca de 403,5 mil dos 1,6 milhão de negócios, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O segmento que mais se destaca no setor é o comércio varejista, que tem mais de 303,8 mil estabelecimentos e que bateu recorde de faturamento em 2023, com R$ 1,24 trilhão, de acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Para os interessados, a SDE oferece mais de mil vagas para quem deseja atuar no setor do comércio, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). No estado de São Paulo, há mais de 230 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/.

LINHA DE CRÉDITO