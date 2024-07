Nicole Bahls sai correndo ao ser perseguida por vaca de sua fazenda: - Para, Anitta, vai me machucar

Nicole Bahls nunca falha em divertir os seguidores quando compartilha vídeos interagindo com os animais de sua fazenda. Cada um deles possui o nome de uma celebridade e sempre aparecem nas redes sociais ou canal de YouTube da famosa. Dessa vez, a apresentadora mostrou o vídeo do momento em que teve que sair correndo de sua vaca, que foi batizada como Anitta.

Em uma publicação no Instagram, a artista surge fugindo de um bicho, que parecia estar tentando dar uma cabeçada nela. Em meio aos bezerros e com a vaca correndo atrás dela, Nicole dispara:

- Ih hoje ela está atentada. Para, Anitta, vai me machucar. Eita.

Logo em seguida, o vídeo corta para a modelo toda estilosa posando para fotos com dentro de um cercado ao som de Man! (I Feel Like a Woman), canção de Shania Twain. Ela ainda alimenta os animais com a própria mão e opina sobre o motivo da vaca ter ficado agitada:

- Acho que elas estão com ciúmes de mim.