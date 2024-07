Senador ataca delegado e entidades reagem

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) publicou em suas redes sociais na noite de domingo, 14, ataques ao delegado Fábio Alvarez Shor, responsável por investigações da Polícia Federal em casos sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Do Val, que é investigado por tentativa de golpe e associação criminosa, afirmou que Shor é "capataz" de Moraes.

O senador ainda acusou o delegado de agir com violência no curso de investigações sensíveis, como as que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o 8 de Janeiro. "Shor tem invadido residências com mandados de busca e apreensão ilegais, apontando armas na cara de crianças, e confiscando celulares dessas crianças. Essas ações estão sendo realizadas sob a falsa bandeira da Polícia Federal, quando na verdade são ordens diretas de Alexandre de Moraes, com a conivência deste delegado covarde", escreveu o parlamentar, sem apresentar provas.

Do Val publicou a foto do delegado em uma montagem com título "Procura-se". "Quando se diz que a Polícia Federal determinou, investigou, ou indiciou, na verdade, é Alexandre de Moraes que está por trás, com a anuência do delegado Fábio Alvarez Shor."

'Risco'

Entidades reagiram e delegados anunciaram nesta segunda, 15, que estudam "medidas judiciais cabíveis". "A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal não vai admitir que nenhum delegado ou delegada federal seja covardemente atacado em decorrência da condução da investigação", diz nota. Para a entidade, "essa grave conduta pode, inclusive, colocar em risco a vida do delegado e de sua família".

"A Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal repudia a atitude do senador em face de uma autoridade policial que exerce o trabalho de polícia judiciária da União na PF", afirmou a Fenadepol.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.