Charge - 16 de julho de 2024

A Prefeitura de São Caetano, sob o comando de José Auricchio Júnior (PSD), está sendo acusada de não cumprir as diretrizes da LAI (Lei de Acesso à Informação). Ação judicial movida pelo advogado e ex-vereador Adauto Reggiani (Podemos) aponta que a gestão pessedista tem sonegado informações sobre os contratos referentes ao fornecimento de cestas básicas e à troca de semáforos no município.

Adauto argumenta que os ofícios protocolados pedem as cópias dos dois contratos, pois, segundo ele, nenhum está disponível no portal da transparência do município. O primeiro se trata de vínculo assinado em março de 2020 com a Tegeda Comercialização e Distribuição Ltda. no valor de R$ 17 milhões, enquanto o outro se refere à contratação da Newtesc, que vai receber R$ 35,7 milhões para realizar o serviço de instalação de semáforos.