Lula chama embaixador na Argentina para reunião após encontro entre Milei e Bolsonaro

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, viajou a Brasília nesta semana para reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A visita ocorre dias depois da visita do presidente Javier Milei à Santa Catarina para a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A visita do embaixador a Brasília foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

De acordo com fontes do Itamaraty, não se trata de uma convocação para consultas propriamente dita, o que, no jargão diplomático, seria considerado um gesto de descontentamento grave. A reunião, dizem as fontes diplomáticas, tem como objetivo analisar a relação bilateral entre Brasil e Argentina.

Bitelli participou nesta segunda-feira, 15, do almoço promovido por Lula, no Palácio do Itamaraty, ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, e deve retornar a Buenos Aires nos próximos dias. Nas conversas com o alto escalão do governo Lula, Bitelli será orientado a tentar manter o pragmatismo - isto é, garantir que as rusgas na relação entre os países não impactem as trocas comerciais, importantes para as duas partes.

Na semana passada, Milei deixou de ir à cúpula do Mercosul para participar da CLAC Brasil. Durante seu discurso, afirmou que Bolsonaro sofre perseguição judicial, mas evitou fazer um ataque direto ao presidente brasileiro.

Em um momento descrito como tenso na relação bilateral, Lula e Milei trocam farpas antes mesmo da eleição do argentino, que na campanha chamou o brasileiro de "corrupto". O petista não prestigiou a posse de Milei e diz esperar um pedido de desculpas. O antípoda reagiu afirmando que Lula tem o ego inflado.