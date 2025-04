Eleições no Equador: Noboa está na liderança na contagem de votos

O Equador aguarda os resultados do segundo turno da eleição presidencial neste domingo, 13, um dia sem grandes incidentes. Com 33% dos votos apurados, o atual presidente, o conservador Daniel Noboa, tinha 57,08% de vantagem sobre a esquerdista Luisa González, que tinha 42,92%.

A presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Diana Atamaint, informou que 83,76% dos eleitores exerceram o direito de votar. Um total de 13,73 milhões de equatorianos têm direito de votar. O voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 64 anos, e opcional para adolescentes entre 16 e 17 anos e adultos maiores de 65 anos.

Duas pesquisas de boca de urna apresentaram resultados conflitantes no final da votação, levando o Conselho Eleitoral a pedir que as pessoas confiem apenas nos resultados oficiais depois que a votação final for revisada.

"Nós, equatorianos, vivenciamos uma celebração democrática verdadeiramente pacífica e sem incidentes", declarou Atamaint.