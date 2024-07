Muralha Eletrônica ajuda na recuperação de 107 veículos

O sistema de Muralha Eletrônica, que realiza rastreio e monitoramento de veículos em Santo André, auxiliou na recuperação de 107 carros roubados no primeiro semestre deste ano.

No sábado, as equipes que trabalham diretamente no COI (Centro de Operações Integradas) recuperaram um veículo HB20, que tinha sido roubado e passou pela muralha na Avenida Lauro Muller, na Vila Sacadura Cabral.

A Muralha Eletrônica, monitorada a partir do COI, traz câmeras instaladas em dezenas de pontos importantes da cidade, sobretudo nas divisas de município. O compartilhamento de dados visa trazer atenção e combater o roubo, furto, placas clonadas, entre outros delitos.

As informações passam pela equipe da Polícia Militar, da Polícia Civil, e da GCM (Guarda Civil Municipal), que podem agir de imediato.