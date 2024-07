Nego Di teria sido preso por suspeita de aplicar golpe em clientes, causando prejuízo de cinco milhões reais

Nego Di supostamente foi preso neste domingo, dia 14, no estado de Santa Catarina por ter causado um prejuízo de cinco milhões de reais a clientes devido a um golpe. Segundo informações do g1, a prisão preventiva por decretada por uma investigação de estelionato.

O ex-BBB teria vendido produtos, que nunca chegaram a ser entregues, através de uma loja virtual da qual é dono. São cerca de 370 vítimas do caso, que começou a ser investigado pela Polícia Civil em 2022. As autoridades apuraram as contas bancárias de Nego Di e, apesar de estimarem que o valor do prejuízo aos clientes tenha sido superior a 330 mil reais, suspeitam que o número de vítimas seja ainda maior e muitas não tenha procurado a polícia para prestar queixa, pois as movimentações bancárias seriam milionárias.

Nego Di supostamente não tinha estoque dos produtos, que eram vendidos a preços abaixo do mercado, e enganava os compradores. O sócio do influenciador teria chegado a ser preso em fevereiro de 2023, mas acabou sendo solto dias depois. Mais de uma vez as autoridades teriam tentado intimar o famoso para prestar esclarecimentos, mas nunca conseguiam encontrá-lo.

O jornal ainda notícia que Nego Di também teria sido alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro na última sexta-feira, dia 12. São investigadas irregularidades em sorteios virtuais promovidos pelo artista nas redes sociais com prêmios que incluíam dinheiro instantâneo, celulares, videogames e até carros.