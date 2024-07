De olho no 2º lugar, Tigre vai ao Rio pegar o Volta Redonda

A vitória do São Bernardo FC sobre o Botafogo-PB, por 1 a 0, na última rodada, deixou o Tigre mais perto do líder da Série C do Brasileiro – o Athletic (28), que ontem venceu o Londrina por 2 a 1. E, neste domingo (16h30), o Tigre tem a chance de chegar à vice-liderança em duelo contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

O time da região é o quarto colocado, com 24 pontos, dois atrás do adversário, vice-líder. O Botafogo-PB (25) é o terceiro colocado, após os 3 a 3 com o Confiança, ontem.

Para seguir na briga na rodada, o Tigre precisa vencer. “Temos condição de fazer um bom jogo. É uma partida difícil, em campo complidado. Mas temos capacidade de lutar pela vitória, o que nos ajudaria demais no objetivo de classificar à próxima fase”, disse o técnico Ricardo Catalá.