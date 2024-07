União Brasil é alvo de ação por propaganda eleitoral antecipada de Flávia Morando

A federação PSDB/Cidadania entrou com ação contra o diretório de São Bernardo do União Brasil por conta de suposta propaganda eleitoral antecipada da pré-candidata a prefeita pelo partido, Flávia Morando. A peça menciona outdoors espalhados pelo município promovendo a imagem da unionista.

“Nos últimos meses foi observada uma campanha publicitária intensiva com a utilização de diversos outdoors alocados em diferentes pontos estratégicos da cidade de São Bernardo. Esses outdoors promovem a imagem e o nome de Flávia Morando, sugerindo claramente sua candidatura nas próximas eleições”, argumenta a federação na ação.

A peça ainda cita a presença da imagem do ex-vereador Admir Ferro (União Brasil), cotado para compor a chapa com Flávia como pré-candidato a vice-prefeito. Admir, inclusive, é forte aliado do tio da pré-candidata e atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Ele trabalhou no gabinete da esposa de Morando, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), de janeiro do ano passado a 5 de julho deste ano. Sua exoneração foi mais um indício de que pode estar ao lado da sobrinha de Morando na corrida eleitoral.

Um dos outdoors exemplificados na ação traz as imagens de Flávia e Admir Ferro e a frase “juventude e experiência, a união ideal”, sugerindo aliança entre ambos.

“Os outdoors são claríssimos quanto a sua conotação eleitoral relacionada ao pleito. Neles, Flávia Morando aparece ao lado de Admir Ferro, já o apresentando ao eleitor da cidade como um potencial integrante da chapa majoritária, acompanhada de slogan que soma atributos como juventude e experiência, salientando que essa seria uma união ideal para futuros gestores públicos da cidade. Não há divulgação de realização de atividades partidárias ou prestação de contas de mandatos, tão somente intensiva campanha prematura de candidaturas”, diz a ação.

Procurada, a direção local do União Brasil não respondeu à reportagem. Ao Diário, Ferro afirmou que é responsável pelos outdoors em que aparece com Flávia e também negou que pretenda ser seu companheiro de chapa.

“Eu coloquei outdoor com a Flávia? Coloquei, mas todos os pré-candidatos colocaram. Os da Flávia, aliás, foram retirados. Foi respeitado o prazo para propaganda institucional. A prefeitura retirou os dela, e a gente também respeitou esse prazo”, disse. Segundo a legislação, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto.