Felipe Villas é retirado de A Grande Conquista na reta final do reality e Record explica o caso

Felipe Villas foi retirado de A Grande Conquista na tarde desta sexta-feira, dia 12. O participante do reality show infringiu normas militares e precisou ir à delegacia prestar contas, segundo a própria Record informou no site oficial do programa.

A ausência de Villas intrigou os outros participantes do programa. A organização do reality exibiu uma mensagem na mansão para esclarecer o que ocorreu:

Atenção conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet.

Mais detalhes sobre a saída de Felipe Villas da mansão serão dados por Rachel Sheherazade no programa ao vivo de hoje, que vai ao ar às 22h30.