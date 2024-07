Após anos tentando, Graciele Lacerda fala sobre medo de perder o bebê

Ainda em êxtase com a novidade da gravidez, Graciele Lacerda confessou nos Stories, na última quinta-feira, dia 11, que ficou com bastante medo de perder o bebê.

Vale lembrar que o casal tenta há anos engravidar, já que Zezé é vasectomizado, então o casal só consegue conceber através de fertilização in vitro, mais conhecida como FIV.

Até agora não caiu a minha ficha, não sei se é pelo fato de eu estar receosa, com medo, ainda estava com muito medo. Passei por muitas tentativas e situações e, enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio, contou ela.

E continua:

Às vezes, colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então, foi um sofrimento para mim, não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa. Agora que vai cair a ficha, que vou viver mesmo, vou poder mostrar a barriga e vou amar.