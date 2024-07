Liziane Gutierrez é eliminada de A Grande Conquista; Kaio e Fernando continuam no jogo

O jogo está cada vez mais perto do final! Na última quinta-feira, dia 11, Liziane Gutierrez foi eliminada do programa. A participante esteve na Zona de Risco junto com Fernando Sampaio e Kaio, que seguem na competição por um milhão de reais.

Estreando a semana acelerada de A Grande Conquista, Rachel Sheherazade logo entrou para conversar com os conquisteiros na Zona de Risco. Começando por Fernando Sampaio, os três pediram votos para os fãs.

Se tornando um dos maiores antagonistas de A Grande Conquista, Brenno está arranjando cada vez mais briga. Até mesmo com os participantes que já estiveram no grupo dele um dia.

Em uma treta começada entre Brenno e Hadad, Guipa explodiu e revelou que ninguém da mansão está aguentando mais o conquisteiro. Depois de uma gritaria acalorada, o jornalista ficou fazendo piadas com o outro, pegando bananas e agindo como se as frutas fossem o colega.

Após a briga, Brenno foi conversar com Liziane, que puxou a orelha dele e perguntou qual o sentido da estratégia de jogo do amigo. Isso porque ele tretou com Hadad, que era consideravelmente próximo a ele até poucos dias.

Finalmente deixando um dos conquisteiros na berlinda mais tranquilo, Rachel anunciou que Fernando era o primeiro a continuar no jogo. Em seguida, ela deu o veredito do público sobre os outros dois participantes, contando que Lizi foi eliminada.