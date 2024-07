Oposição a Filippi alfineta ‘inauguração’ de maquete por Lula

Vereadores de Diadema, opositores à gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT), não pouparam críticas à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ainda em obras CEU (Centro de Educação Unificado) da cidade. Na última sessão antes do recesso, nesta quinta-feira (11) na Câmara, Reinaldo Meira (Solidariedade) esbravejou: “Lamentável, o povo geme. Esse prefeito trouxe o presidente da República para inaugurar maquete, esqueleto e obra inacabada”.

O complexo educacional, principal vitrine do governo local, representa o marco dos atrasos em obras na cidade. O empreendimento deveria ter sido entregue em fevereiro. Porém, após série de atrasos construtivos, deve ser inaugurado “até o final do ano”, conforme a Prefeitura tem propagandeado.

O vereador Eduardo Minas (Progressistas) subiu o tom e também alfinetou o chefe do Executivo. “O presidente Lula vem a Diadema para comprovar a incompetência do prefeito Filippi. Ele foi levado a uma obra esqueleto. O PT é muito bom de propaganda, mas péssimo de administração. Vai terminar quatro anos sem nada para mostrar”, declarou na tribuna o oposicionista.

“Lula veio à cidade comprovar a realidade”, discorreu o presidente da Câmara, Orlando Vitoriano (PT), ao tentar minimizar críticas dos adversários políticos.

Josa Queiroz, líder do governo Filippi na Casa, usou o tempo de fala para contrapor a oposição e explicou exatamente o que o presidente viu no local. “Lula viu uma maquete, uma maquete de obra pronta.”

O vereador Cabo Ângelo (MDB), que vistoriou na quarta-feira às obras do CEU, avalia que Filippi talvez nem entregue a unidade e, caso a inaugure, a estrutura estará inacabada. “Tem uma parte lá que está no barro. A previsão, pelo que apurei, é para fevereiro de 2025, isso sem contar o prazo para o acabamento.”

INCRÉDULOS

Para Josa, “os críticos estão igual a São Tomé (um dos 12 apóstolos de Jesus, segundo a fé cristã, e considerado santo pelos católicos), só acreditam vendo”, ao dizer que a obra está avançando e em breve será entregue.

Na sexta-feira, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que integrava a comitiva presidencial na visita ao CEU, afirmou que a obra está dentro do cronograma e rechaçou atraso, apesar da previsão inicial de entrega do equipamento para fevereiro. “O prazo é até o final do ano. Calendário e ritmo estão corretos. Vamos entregar antes de terminar o mandato do José de Filippi”, garantiu.

O custo total para a construção do complexo educacional é R$ 138 milhões, dos quais R$ 90 milhões da União.