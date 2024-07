Após anunciar gravidez de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda agradece carinho dos fãs: - Foi difícil esconder

Hora dos agradecimentos! Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão muito felizes e isso ficou evidente quando o casal veio a público, nesta quinta-feira, dia 11, agradecer as mensagens de carinho dos fãs.

Durante o bate-papo, eles ainda contaram como foi a decisão de dividir a gravidez com os seguidores.

- Estamos passando aqui para agradecer as milhões de mensagens, estamos muito felizes. Obrigada pelo carinho, pelo amor e pela torcida. Depois, vou falar mais com vocês. Foi difícil segurar, tô com 3 meses. Foram 3 meses segurando, contou a influenciadora.

Graciele confessou que estava difícil guardar segredo dos fãs, mas garantiu que a partir de agora compartilhará tudo:

- Esses dias vão ser uma correria. Depois eu venho falar um pouquinho mais com vocês. Tenho muitas coisas para falar, vocês não tem noção do tanto que tenho para dividir. Agora eu posso falar, dá um alívio, né amor. Tava difícil esconder, algumas pessoas estavam desconfiadas e eu fiquei com medo, mas deu tudo certo, finalizou.

Felicidades ao casal, não é?