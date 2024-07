Em julgamento de Alec Baldwin, jornalistas levam bronca por bagunça

Nesta quinta-feira, dia 11, os olhos da mídia norte-americana estavam no julgamento de Alec Baldwin, que foi processado pelo tiro acidental no set de filmagens de Rust.

No entanto, a juíza que cuida do processo, Mary Marlowe Sommer, roubou a cena ao dar uma bronca nos jornalistas presentes na sessão de julgamento. O motivo? Eles deixaram lixo espalhado pelo tribunal, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora.

Segundo a revista People, a juíza foi direto ao ponto ao instruir os jornalistas a se comportarem corretamente no tribunal:

Mais um copo e mais ninguém será permitido a trazer líquidos de qualquer tipo, a minha equipe e o pessoal do júri não vão apanhar o lixo que vocês poderiam apanhar. Está bem? E isso também se aplica lá em baixo, na sala de reunião do júri. Peço desculpa por ter de falar nisso agora.

Relembre o caso

A tragédia envolvendo Alec aconteceu no dia 21 de outubro de 2021 e ganhou repercussão mundial. Durante as gravações do filme Rust, que aconteciam em Novo México, nos Estados Unidos, o ator disparou acidentalmente uma arma que estava sendo usada em cena e acabou atingindo o diretor Joel Souza e a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Segundo o depoimento de Souza, o astro estava ensaiando a cena com o revólver apontado para a câmera quando disparou. No momento do acidente, Joel e Halyna estavam arrumando o ângulo e Alec sentando em um banco de madeira voltado para a equipe.

De acordo com a revista norte-americana Variety, Joel disse aos investigadores que ouviu um chicote e depois um estalo alto e lembrou que após ser atingida, Halyna gritou que não estava conseguindo sentir as pernas enquanto sangrava no chão. Halyna não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta.