Após anúncio de traição, IZA cita música de Beyoncé: Arrependida de colocar aquela aliança

Como você já sabe, IZA anunciou o fim de seu relacionamento com Yuri Lima, devido à descoberta de uma traição por parte do jogador. Agora, nesta quinta-feira, dia 11, a cantora - que está grávida de sua primeira filha, fruto da relação com o atleta - compartilhou uma homenagem que recebeu com uma música da Beyoncé de fundo que fala sobre traição.

A homenagem foi feita por um fã clube da cantora norte-americana para desejar forças à brasileira. A música Sorry foi a escolhida para o vídeo, já que retrata uma traição:

Deixei um bilhete no corredor. No momento que você vê-lo, eu estarei bem longe. Eu e minha filha ficaremos bem, nós viveremos uma vida boa (...) Você só me quer quando eu não estou lá. Rapaz, é melhor você entrar na fila. Às vezes, me arrependo de ter colocado aquela aliança. Olhando no relógio, ele deveria estar em casa, diz parte da letra da canção.

Três dias antes de descobrir traição, IZA dedicou música a Yuri Lima em show

No último fim de semana, IZA realizou um show na praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará, onde dedicou a música Exclusiva para Yuri Lima. Ao fim da música, a cantora, que está grávida de seis meses de Nala, se declarou:

- Te amo, amor, falou.

Anúncio do término e da traição

Após dois anos de relacionamento com Yuri Lima, a cantora IZA compartilhou um vídeo anunciando que descobriu uma traição do jogador de futebol. Depois de receber prints de conversas do agora ex, a artista decidiu colocar um ponto final na história dos dois.