Haddad e Janja divulgam vídeo para explicar inclusão de pets na reforma tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, divulgaram um vídeo para explicar a inclusão de mudanças no texto da reforma tributária para contemplar planos de saúde para pets. A demanda partiu da apresentadora Xuxa Meneghel, que entrou em contato com Janja. A primeira-dama, por sua vez, intermediou o contato com a Fazenda.

"Hoje você tem uma indústria nascente de planos de saúde para animais e o projeto que a gente encaminhou, eu não tinha percebido que falamos de saúde humana, mas não falamos de saúde animal", disse Haddad. Ele comentou que, após o intermédio de Xuxa, ele recebeu empresários na Fazenda para esclarecer as demandas. Esses pedidos foram levados aos deputados do grupo de trabalho da reforma tributária, que acataram o pedido.

"O GT achou por bem incorporar a proposta equiparando, resumidamente, o plano de saúde à situação fiscal do veterinário, que tem um desconto. Esse desconto se reflete no plano de saúde animal, que vai ficar mais barato", disse Haddad.