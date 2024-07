Mulher apontada como amante de Yuri Lima passou por transformação radical; conheça mais sobre Kevelin Gomes

Kevelin Gomes é o nome da mulher apontada como amante de Yuri Lima, ex-companheiro de IZA, que está grávida da primeira filha. Desde que a cantora abriu a traição para o público, na última quarta-feira, dia 10, o nome da jovem, que já colecionava 47 mil seguidores nas redes sociais, ficou em destaque.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Gomes tem um perfil em um site de conteúdo adulto, no qual divulga imagens sensuais. Mas a autoestima de Kevelin nem sempre foi assim. Em seu perfil no TikTok, ela mostrou o seu antes e depois de passar por um processo de emagrecimento e mudança no visual.

Ainda de acordo com o Extra, Kevelin já trabalhou como faxineira, vendedora de roupas, de cones recheados e maquiadora.