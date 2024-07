Índice da OAB. Advogados andreenses. Da velha guarda. Contando histórias. Fazendo memória.

Escrevia o Dr. Cedenho: “Não é possível admitir o silêncio sobre a poluição da represa”.

É um belo artigo, preservado pelo Banco de Dados do Diário. E ao reler aquelas palavras, lembramos de um projeto desenvolvido por esta página Memória no tempo em que o Dr. Cedenho presidia a Ordem andreense. Claro, um projeto de construção da memória, que mereceu editorial de apresentação no jornal da OAB.

“A história começa a ser recontada”, foi o título do editorial, publicado pelo Jornal da OAB Santo André em junho de 1994, citando a contribuição da página “Memória”.

O TEMPO PASSA

Junho de 1994, contas feitas, estamos completando 30 anos daquele projeto. Antonio Carlos Cedenho concluiu seus mandatos à frente da OAB, alçou voos, galgou posições no mundo jurídico, e retorna com toda fibra à sua Santo André.

“Memória” continuou sua caminhada, e o comentário do Dr. Cedenho sobre a poluição da Billings, em 13 de julho de 1994, nos faz lembrar de todas essas passagens.

Procuramos no fundo “OAB Santo André”, mantido por esta página, e encontramos os originais de três décadas atrás, com o perfil de advogados que fizeram história na velha Santo André. A maioria já partiu. Ficaram suas lembranças, perpetuadas em jornal e das quais lançaremos mão a partir de agora, em homenagem à classe, em homenagem a tantos ideais.

Para tal, organizamos um índice a ser completado por artigos como “No começo, eram 23 ou 14 advogados” (jul/1994) e “Pioneiros viraram prefeitos” (ago/1994).

O ÍNDICE

1 - Zico Lobo, um mestre na arte do diálogo; Maria Cecília, uma seguidora fiel – out-1994.

2 - Totó Gaiola (Antonio Cardoso Franco), o primeiro advogado – nov-1994.

3 - Millo Cammarosano, o advogado dos 7 a 0 – Ago-1995.

4 - Carmine Daniel Neto, o rei do inventário – Set-1995.

5 - Martinho Rodrigues, as lições do mais antigo trabalhista – jun/jul-1996.

6 - Mauro Fernandes, o exemplo que fica – Ago/set-1996.

7 - Flavio Garzeri, o auxiliar do Dr. Uchôa forma-se em Direito – mar/abr/maio-1997.

8 - Álvaro Nosé, um advogado campeão do mundo – set/out/nov–1997.

9 - Danilo Umburanas, o advogado elétrico – Out-1995.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 15 de julho de 1994 – Edição 8752

MANCHETE – Cresce apoio a movimento de valorização.

O movimento “Vote no Grande ABC” recebeu ontem (14-7-1994) a adesão de novas entidades, que se somaram às 27 instituições que já integram a iniciativa.

ECONOMIA – Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), 50 anos (1944-1994), contava a história da indústria.

COPA 94 – Parreira quer provar que está certo. A três dias do jogo decisivo, frente à Itália, técnico dizia que foi aos Estados Unidos para ganhar.

EM 15 DE JULHO DE...

1914 - Laércio Malachias, o craque Laércio, nascia em Campinas. Jogou futebol na Ponte Preta, na Portuguesa de Desportos e inscreveu definitivamente o seu nome no Corinthians de Santo André.

Padre Rodolfo Lunkenbein

15 de julho

(Alemanha Ocidental 1939 – Brasil 1976). Assassinado no Mato Grosso quando a aldeia dos índios Bororós foi atacada por 60 fazendeiros armados.

Ilustração – Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos (Vaticano)