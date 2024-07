José Guimarães: Mais importante que a inclusão da carne na tributária é o que fizemos pelo País

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que há de se comemorar a inclusão da carne no relatório da tributária e que isso foi uma construção coletiva. Para ele, é um símbolo o governo encerrar esse semestre legislativo com a aprovação da regulamentação da reforma. A zeragem do IVA sobre proteínas animais concentrou as atenções do Congresso nos últimos dias.

Ele garantiu que a reforma vai reduzir a carga tributária e que há discussões sobre o processo e cálculo da alíquota. "Mais importante do que a inclusão da carne é o que fizemos pelo País", disse.

Líder do PT na Câmara, o deputado Odair Cunha (PT-MG) disse que a inclusão da carne no texto foi uma decisão política, que também levou em conta falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ponderou que o debate sobre o texto continuará no Senado e que haverá tempo para avaliar as mudanças.

Guimarães ainda disse que hoje é um dia de comemoração, e que amanhã fará o balanço do semestre. Ele disse que há expectativa para que haja sessão na quinta-feira, 11, porque ainda é preciso votar o projeto do Fundo Social, que está na lista das prioridades do governo.