Programa Somos Futuro dá bolsa para ensino médio

O programa Somos Futuro, que oferece bolsas de estudos em escolas particulares, para cursar o ensino médio, a jovens estudantes provenientes da escola pública e em vulnerabilidade socioeconômica, está com inscrições abertas. Na região, existe uma opção de escola para os candidatos, em São Bernardo – o Colégio CAMP, na Avenida Robert Kennedy, 2950, Assunção.

A iniciativa é do Instituto Somos, braço de impacto social da Somos Educação, uma das principais empresas de educação básica do Brasil e que tem a Cogna como principal acionista.

O processo seletivo vai até 30 de agosto e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.institutosomos.org/somos-futuro/.

O programa foi instituído em 2017 e, desde então, beneficiou cerca de 800 jovens. Em 2025, serão ofertadas mais de 280 bolsas em 64 municípios de 14 Estados.

Para participar, é necessário que os candidatos estejam matriculados no 9º ano do ensino fundamental II em escola pública em 2024, tenham no máximo 15 anos completos neste ano e ter tido bom desempenho acadêmico nos últimos três anos – além de possuir renda bruta familiar, por pessoa, de no máximo dois salários-mínimos.

Os jovens selecionados recebem bolsas de estudo integral, além de materiais didáticos e paradidáticos, reforço escolar on-line, cursinho pré-vestibular e mentoria para o desenvolvimento de competências socioemocionais.