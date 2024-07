Memória do Esporte Foram dois anos: 2003 e 2004. E a vida do Ramalhão mudou. Descobrimos Barbieri... ...e o Nelsinho também!

“Eu estava aqui no jornal, fazendo o suplemento com o título do Santo André (que saiu no dia seguinte como complemento da manchete principal do jornal). Bacana pra caramba. A emoção da gente aqui dentro (na Redação)”.

Paulo César Nunes, diagramador e artista gráfico.

Jornalista e torcedor do EC Santo André, Vladimir Bianchini, da ESPN, 39 anos completados em 5 de julho, pai da Sofia de dois anos, revive em seu livro os acontecimentos da vida do clube em 2003 (campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior) e 2004, ano da maior conquista ramalhina, campeão da Copa do Brasil.

Na roda-viva do futebol brasileiro, mesmo 20 anos atrás, seria muito difícil ao Santo André tornar-se campeão brasileiro sem a base formada na chamada Copinha da Federação Paulista de Futebol.

Foi na base de 2003 que o clube encontrou substitutos à altura dos titulares que iniciam a disputa da Copa do Brasil 2004 e saem durante a competição, atraídos por propostas financeiras mais vantajosas.

Vladimir Bianchini é o convidado desta semana do programa “Memória do Esporte”, novo canal do DGABC-TV.

Foi de fundamental importância para o livro “Eles calaram o Maracanã”, o acervo histórico do Diário do Grande ABC (reportagens e fotos).

Houve também uma interação com as torcidas, o registro de suas histórias e o fornecimento de imagens fotográficas exclusivas.

Entre as lideranças da torcida, Alexandre Bachega, Maurício Nosnica e o saudoso Belotti.

Os títulos dos quase 50 capítulos foram tirados de frases reunidas, algumas emotivas, outras espirituosas e divertidas.

Uma das frases deveu-se a uma gafe de Galvão Bueno, que narrou pela Globo a final do Santo André com o Flamengo, dos 2 a 0 inesquecíveis. Ao gritar gol do Santo André, Galvão trocou Santo André por São Caetano.

A foto da capa do livro tem a assinatura de Fernando Dantas, repórter-fotográfico do Diário: Elvis e Romerito quando do segundo gol que o Santo André faz no Maracanã.

O livro traz foto tirada por Mauricio Nosnica, com a torcida do Ramalhão no Palestra Itália.

Outra foto, esta do saudoso Orlando Filho, repórter-fotográfico do Diário, focaliza Dirceu e Da Guia na comemoração para a semifinal.

E dois craques apareceram: Barbieri, que trabalhava numa loja de esportes, e Nelsinho, dono de uma clínica de fisioterapia em Santos.

Com 224 páginas e encarte com fotos coloridas, “Eles calaram o Maracanã” conta bastidores da maior conquista do Santo André. Livro pode ser adquirido na Alpharrabio Livraria e Editora, em Santo André.

A entrevista completa de Vladimir Bianchini, com a participação de Paulo Cesar Nunes, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas

Crédito da foto 1 - Luca Dias Gonçalves (produtor audiovisual/DGABC-TV)

Crédito da foto 2 – Mauricio Nosnica

Crédito da foto 3 - Orlando Filho

PARA NÃO ESQUECER. Vladimir Bianchini e Paulo César Nunes (à esquerda): notícias da grande conquista do EC Santo André em 2004 ilustradas por fotos da torcida e de campeões como Dirceu e Da Guia

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 14 de julho de 1994 – Edição 8751

MANCHETE – Brasil e Itália decidem o tetra.

Romário mais uma vez salvou a Seleção, fazendo seu quinto gol na Copa dos Estados Unidos: Brasil 1, Suécia 0.

No outro jogo, Roberto Baggio leva time à final e sai contundido: Itália 2, Bulgária.

A grande final da Copa 94 será no domingo, 17 de julho de 1994, em Los Angeles, e vai reviver a final de 1970 no México, quando o Brasil de Pelé venceu a Itália por 4 a 1.

SÃO BERNARDO – Torneio infantil homenageia o radialista Rolando Marques, falecido no sábado, 9 de julho de 1994.

O campeonato internacional de futebol infantil, promovido anualmente pela Prefeitura de São Bernardo, passava a ter o nome do saudoso narrador da Rádio Diário do Grande ABC.

EM 14 DE JULHO DE...

1919 - Francisco Fernandes Mendes nascia em Santos. Fixou-se em Santo André, pela primeira vez, em 1944. Na política, presidiu o diretório local da UDN e assumiu a Câmara Municipal no início dos anos 50 na condição de suplente.

1924 - Anacleto Campanella nasce em São Caetano. Foi vereador, autonomista, prefeito duas vezes, deputado e estadual e deputado federal cassado pelo regime militar.

1959 - Passava a se chamar Avenida Francisco Monteiro a antiga rua do mesmo nome, em Ribeirão Pires. E é dado o nome de Rua Alexandre de Mello e Faro à antiga rua B, de Vila Aparecida, no mesmo município.

Criada a Comissão de Cultura de Ribeirão Pires.

