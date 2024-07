Peralta tem problema muscular detectado no Cruzeiro e desfalca Paraguai nas Olimpíadas

O volante Fabrizio Peralta, recém-contratado pelo Cruzeiro, está fora dos Jogos de Paris-2024 e vai precisar de um tempo para estrear pelo clube mineiro. Após a realização de exames médicos, foi constatado um problema muscular no jogador,

"O Cruzeiro informa que, durante os exames e testes físicos do volante Fabrizio Peralta, realizados para a concretização do vínculo definitivo do atleta com o clube, foram identificados déficits de força e desequilíbrio muscular", informou o clube nesta quarta-feira.

"Desta forma, Peralta não estará disponível à seleção do Paraguai para a disputa da Olimpíada na França e, nas próximas semanas, realizará trabalhos específicos no Departamento de Saúde e Performance do clube", completou a nota oficial.

Jovem revelação de 21 anos do Cerro Porteño, Peralta chega ao Cruzeiro em definitivo e com contrato assinado por quatro temporadas. Sua contratação é para encorpar o grupo, que ganhou Matheus Henrique e Walace para o setor, e já contava com Lucas Silva, Romero e Machado.

Por enquanto, Não há indícios que o Cruzeiro possa desfazer o negócio por causa do problema clínico de Peralta, mas o nome do jogador ainda não aparece entre os jogadores do clube no site oficial.