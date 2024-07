Nos 30 anos do real, BC orienta bancos a encaminharem a custodiante primeira família de cédulas

No mês em que a moeda completa 30 anos, o Banco Central determinou que os bancos retirem de circulação a primeira família de cédulas do real. A instrução, publicada nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU), orienta que todas essas cédulas sejam encaminhadas às instituições custodiantes e, posteriormente, repassadas ao BC.

Serão encaminhadas todas as cédulas nacionais da primeira família, incluindo a cédula comemorativa de 500 anos do Descobrimento do Brasil, popularmente conhecida como a "nota de R$ 10 de plástico". A assessoria do BC informa que trata-se apenas de uma orientação aos bancos, e não de uma retirada para a população.