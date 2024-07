Peça convida espectador da terceira idade a lembrar histórias com circo

A Cia dos Tortos (@ciadostortos) realiza temporada de apresentações gratuitas e com tradução em Libras do espetáculo Quem Não Tem Lona Pede Carona, que é voltado ao público da terceira idade, mas propõe encontro sensível entre diferentes gerações. No domingo (14), às 15h, com entrada gratuita, o espetáculo será apresentado no Espaço Cultural Circo Lunar, que fica na Rua Otávio Polidoro, 11 A, na Vila Assis Brasil, em Mauá.

A temporada passará ainda por Presidente Prudente, Mirandópolis e São Bernardo, contratando profissionais de cada uma dessas cidades para executar funções no projeto, visando fortalecer o cenário cultural destes territórios.

Quem Não Tem Lona Pede Carona desafia o tempo para contar a história de dois experientes artistas de cabelos brancos, Sizu e Palhita, que viajam por suas memórias de vidas no circo, convidando a plateia, principalmente pessoas idosas, para também reviver momentos afetivos com essa arte.

Rindo das confusões e palhaçadas, eles demonstram a importância do amor e do cuidado um com o outro, mas também a sintonia e a conexão criada no passado com aquelas pessoas que os assistiam.

A peça é inspirada em memórias de artistas que construíram suas trajetórias nos circos brasileiros, como Gachola, Bagunça, Reco-Reco e Marília de Dirceu, todos já com mais de 60 anos, e no documentário Circo Paraki (2011), que dá voz a figuras circenses pouco valorizadas ao longo das transformações do circo no Brasil.