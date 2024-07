Deschamps admite França abaixo do esperado e diz que time não impôs seu estilo de jogo

O técnico Didier Deschamps admitiu nesta terça-feira que a seleção da França esteve longe de repetir nesta Eurocopa as boas performances das duas últimas Copas do Mundo, quando sua equipe esteve na final. O treinador afirmou que o seu time não conseguiu impor seu estilo diante da Espanha, na derrota por 2 a 1 que custou a eliminação francesa na semifinal.

"Conseguimos marcar o primeiro gol, o que foi ótimo. Mas a Espanha conduziu a partida de um jeito melhor que nós. Não tivemos uma boa performance. Não conseguimos jogar de forma vertical, como queríamos. Tentamos até o fim", analisou o treinador, após o revés em Munique, na Alemanha.

Deschamps também reconheceu que a inoperância do ataque, apesar da presença de Kylian Mbappé, foi o grande ponto fraco da França nesta Eurocopa. A seleção anotou apenas quatro gols, sendo que dois deles foram contra e um de pênalti. O único gol com a bola rolando foi marcado por Kolo Muani justamente contra os espanhóis.

"Você precisa estar o mais relaxado possível e acertar o alvo", comentou, ao se referir às dificuldades ofensivas da sua equipe. "E isso foi o que faltou. Mesmo assim, conseguimos chegar às semifinais e encontramos um jeito de marcar, graças a Kolo. Teria sido melhor se tivéssemos conseguido ser tão eficientes quanto já fomos no passado."

O treinador também projetou o futuro, afinal tem contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026. E, fazendo referência ao talento do espanhol Lamine Yamal, que foi o melhor em campo mesmo com apenas 16 anos, Deschamps afirmou que a equipe francesa também conta com jovens talentos. "Temos muitos jogadores jovens no nosso elenco, o que vai nos ajudar no futuro."